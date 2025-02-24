США признали Украину плантацией

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Те условия сделки по приобретению контроля над украинскими недрами, которые предлагают США, говорят о том, что Штаты не рассматривают Украину как государство.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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