США признали Украину плантацией

Анатолий Лапин.  
24.02.2025 12:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина, Экономика


Те условия сделки по приобретению контроля над украинскими недрами, которые предлагают США, говорят о том, что Штаты не рассматривают Украину как государство.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Те условия сделки по приобретению контроля над украинскими недрами, которые предлагают США, говорят о...

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«Возвращаясь к вашему вопросу про сделку, зафиксируем просто основные моменты. Эта сделка по ресурсам, на мой взгляд, одновременно настолько нереалистична, что-либо, повторюсь, будет отвергнуто, и вы выходите с чистыми руками из конфликта, либо она действительно настолько составлена, ну, по сути, вы покупаете…

Это уже не страна, это плантация. Вы покупаете плантацию, это не государство. Эта сделка почти полностью уничтожает, наносит очень сильный удар в мировое понимание восприятия Украины как государства, не то чтобы его сильно много сейчас осталось… То есть, поразительный пример гигантской информационной кампании, которая ведется на повышенных и агрессивных тонах, за которой очень сложно найти хоть какую-то последовательность, кроме той последовательности, которую я обозначилю

Америка не будет в лагере проигравших. Америка должна получить с этого прибыль. В принципе, насколько я понимаю, администрации Трампа, безразлично, кто ей обеспечит эту самую прибыль», – заявил Щелин.

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