США прикидываются миротворцами, чтобы рассорить Китай и Россию – американский дипломат
«Миротворческие» инициативы США по отношению к Украине и Европе продиктованы, в первую очередь, желанием разорвать отношения между Россией и Китаем.
Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил американский дипломат, бывший сотрудник Пентагона Чез Фриман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вот, Дональд Трамп говорит о прекращении конфликта на Украине. Мы знаем, что Россия играет ключевую, существенную и важную роль в том, что сейчас происходит между Востоком и Западом. Важна ли Россия для установления баланса между Востоком и Западом?», – спросил ведущий.
«Я думаю, что администрация Трампа явно считает, что это так. У нас есть Марко Рубио, госсекретарь, который открыто заявил, что вся цель усилий по сближению с Россией – это сосредоточиться на Китае.
И так же, как мы привлекли Китай для сдерживания Советского Союза, мы надеемся привлечь Россию для сдерживания Китая», – сказал Фриман.
Однако он напомнил, что новый американский президент очень непостоянен, и может польститься на какую-нибудь «большую сделку».
«Трамп сказал, что хочет остановить войну на Украине, и это было бы хорошим заявлением. Но возможно, он не собирается делать это как следует. Но он сказал, что они с Путиным договорились о сокращении ядерного оружия на 50%.
Давайте этим займемся. И давайте пригласим Си Цзиньпина, чтобы он внес свой вклад, и если мы сократим наши запасы на 50%, он остановит свою программу по наращиванию вооружений», – предположил полковник.
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