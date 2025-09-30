США превращают в бесконечное издевательство «снятие санкций» с Белавиа

США снимут санкции с компании «Белавиа», если она полностью перейдёт на Боинги и согласится выполнять другие требования Запада.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил спецпосланник президента США генерал Кит Келлог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть опасения, что снятие санкций с «Белавиа» поможет России обойти санкции. Какова позиция Администрации Трампа по этому вопросу?», – спросила журналистка.

По мнению Кита Келлога, Белорусские авиалинии должны быть полностью подконтрольны Западу.

«Когда мы говорим об авиакомпании, то в первую очередь подразумевается, что они используют самолёты Боинг. Это предпочтительно, чтобы их самолёты не падали с неба.

Также они не должны использовать самолёты в других целях.

Например, перевозить мигрантов в Беларусь, а потом они пересекают границу. Иногда такое случается. Мы это понимаем, не думайте, что мы дураки», – ответил спецпосланник Трампа.

«Поэтому мы говорим им, что вы должны подчинить свои авиакомпании, чтобы ваши самолёты летали на деталях, которые производит Боинг. И не будут использовать их в неблаговидных целях. И тогда мы снимем санкции. Вот, в чём суть», – добавил он.

