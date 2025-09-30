США превращают в бесконечное издевательство «снятие санкций» с Белавиа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США снимут санкции с компании «Белавиа», если она полностью перейдёт на Боинги и согласится выполнять другие требования Запада.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил спецпосланник президента США генерал Кит Келлог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть опасения, что снятие санкций с «Белавиа» поможет России обойти санкции. Какова позиция Администрации Трампа по этому вопросу?», – спросила журналистка.

По мнению Кита Келлога, Белорусские авиалинии должны быть полностью подконтрольны Западу.

«Когда мы говорим об авиакомпании, то в первую очередь подразумевается, что они используют самолёты Боинг. Это предпочтительно, чтобы их самолёты не падали с неба. Также они не должны использовать самолёты в других целях. Например, перевозить мигрантов в Беларусь, а потом они пересекают границу. Иногда такое случается. Мы это понимаем, не думайте, что мы дураки», – ответил спецпосланник Трампа.