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У президента США Дональда Трампа есть все рычаги для того, чтобы принудить Украину к миру, нужны лишь условия, на которые согласится Кремль.

Об этом на канале «UkrLife» заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этой игре есть ещё одна неприятная составляющая. Когда-то Корейскую войну поставили на паузу в 1953 году без согласия корейского президента и корейского правительства. Поскольку он был очень коррумпированный (не хочу проводить параллели, Ли Сын Ман, первый всенародно избранный президент, кстати, во время войны), он дал приказ своему генералу и сам отказался подписывать мир. Подписали без них – видите, какой прочный оказался. То есть подписали американцы с северными корейцами», – напомнил офицер.