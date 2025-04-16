США подпишут мир за нас, как южнокорейцам, на этом все и закончится – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
16.04.2025 12:24
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


У президента США Дональда Трампа есть все рычаги для того, чтобы принудить Украину к миру, нужны лишь условия, на которые согласится Кремль.

Об этом на канале «UkrLife» заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У президента США Дональда Трампа есть все рычаги для того, чтобы принудить Украину к...

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«В этой игре есть ещё одна неприятная составляющая. Когда-то Корейскую войну поставили на паузу в 1953 году без согласия корейского президента и корейского правительства. Поскольку он был очень коррумпированный (не хочу проводить параллели, Ли Сын Ман, первый всенародно избранный президент, кстати, во время войны), он дал приказ своему генералу и сам отказался подписывать мир.

Подписали без них – видите, какой прочный оказался. То есть подписали американцы с северными корейцами», – напомнил офицер.

«Поэтому сейчас мы в ситуации, когда, в действительности, мир зависит не так от нас, как от того, что Трамп сможет предложить Путину, и решит ли Путин, что это максимум того, что он сможет выжать из этого соглашения. Скорее всего, у американцев достаточно сейчас рычагов, чтобы заставить Украину согласиться», – сказал Друзенко.

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