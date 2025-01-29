США передарили Украине свой старый подарок Израилю – списанные 30 лет назад перехватчики для ПВО Patriot

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Американский портал Axios со ссылкой на три источника, знакомых с операцией, сообщает, что США передали на этой неделе в Польшу со складов в Израиле около 90 перехватчиков для системы противовоздушной обороны Patriot. Конечный пункт назначения – Украина.

«В последние дни военно-транспортные самолеты C-17 ВВС США прибыли на авиабазу на юге Израиля и вылетели в польский город Жешув, который является ключевым хабом для передачи оружия в Украину. Самолеты доставили примерно 90 перехватчиков Patriot, совместимых с уже существующими батареями в Украине. Другое оборудование, в частности радары, сначала будет отправлено в США для модернизации», – говорится в публикации.

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Утверждается, что эта поставка стала крупнейшей поставкой вооружения из Израиля в Украину с момента начала войны почти три года назад.

В апреле прошлого года Военно-воздушные силы Израиля официально списали систему ПВО Patriot после более чем 30 лет эксплуатации. Ее впервые передали Израилю во время войны в Персидском заливе в начале 90-х прошлого века..

С тех пор система утратила актуальность, поскольку Израиль разработал собственные системы ПВО. Однако большинство батарей Patriot оставались в тренировочном использовании или на складах.

Источники Axios сообщают, что после списания системы украинские чиновники обратились в США и Израиль с предложением: Израиль возвращает ракеты США, которые затем модернизируют и отправят на Украину.

В течение нескольких месяцев Израиль не давал согласия, опасаясь возможной мести со стороны России, в частности, посредством поставок современного оружия Ирану.

Украинский чиновник рассказал Axios, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху несколько недель отказывался отвечать на звонки из Киева по этому вопросу. Однако в сентябре прошлого года Нетаньяху наконец-то одобрил идею.

Во время переговоров Нетаньяху хотел связаться с Владимиром Зеленским, чтобы договориться о ежегодном паломничестве ультраортодоксальных иудеев в город Умань.

Однако Зеленский отказывался от разговора, пока Израиль не утвердит передачу ракет Patriot. По словам украинского чиновника, это явилось условием для возобновления диалога.

Спикер Нетаньяху заявил Axios, что премьер не возражал против возвращения системы Patriot в США, а также отрицал какую-либо связь между этим и паломничеством.

Высокопоставленный чиновник из Израиля сообщил, что Израиль заранее проинформировал Россию об этом шаге и подчеркнул, что это лишь возвращение ракет США, а не поставки оружия Украине.

Израильский чиновник сравнил эту операцию с предыдущей: два года назад США уже передавали артиллерийские снаряды из складов в Израиле Украине.

Интересно, что Зеленский и Нетаньяху вчера провели телефонный разговор. Банковая сообщила в Twitter, что они обсудили вопрос освобождения заложников в рамках перемирия в Газе.