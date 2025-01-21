США от Украины нужны лишь ресурсы, а не 300 километров спорной территории – Дроздов

США интересна Украина исключительно как ресурсная база, а не «проводник демократии».

Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я остаюсь при своем мнении, что он включился в предложенную Путиным так называемую экспансивную геополитику или сырьевое мышление. Не зря он говорит о территориях, как о ресурсах… Он ко всему относится как к ресурсу, территория – это ресурс. Я скажу прямо – они плевать хотели на территории в нашем понимании, им та полоска в 200-300 километров, оспариваемая войной полоска, они не то, что ее не видят, они ее просто не учитывают.

Территория – это ресурс, потому Гренландия, потому Панама, поэтому Украина, четвертый пункт «Плана победы»… Этот весь «План победы» сводится к пункту четыре, который будет единственным лежать на столе у Трампа – доступ, в частности американских инвесторов к разработке полезных ископаемых типа кобальт, графит, уран, коксующийся уголь, литий и так далее. Доступ к месторождениям, потому что территория – это ресурс. Это – логика такого гегемона из ХХ столетия, как Трамп, с ресурсным мышлением. И именно под этой опцией нужно смотреть на все, что нас ждет», – заявил Дроздов.