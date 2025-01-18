США обложили санкциями организаторов празднования Дня Республики Сербской

Алексей Топоров.  
18.01.2025 15:44
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Политика, Республика Сербская, Санкции, США


Соединенные Штаты Америки ввели  новые санкции в отношении граждан Республики Сербской Боснии и Герцеговины, в этот раз под них попали 13 человек. Поводом для очередных репрессий стало в том числе и недавнее празднование 9 января Дня Республики Сербской, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В этот раз под американские санкции попали председатель Конституционного суда РС Джерард Селман, министр внутренних дел Синиша Каран, руководитель Аппарата президента республики Даниэль  Драгичевич, президент Академии наук и искусств Райко Кузманович, генеральный директор Радио и телевидения Республики Сербской Диана Миланкович. Ещё пять человек и одна компания оказались в санкционном списке из-за «поддержки президента Додика».

Соединенные Штаты Америки ввели  новые санкции в отношении граждан Республики Сербской Боснии и Герцеговины,...

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«Решение о санкциях против должностных лиц Республики Сербской является не чем иным, как политически мотивированным шагом, отчаянной попыткой причинить зло, дестабилизировать Республику Сербскую и навязать ей единую концепцию БиГ, вопреки воле сербского народа… Это показывает, что они потерпели поражение навсегда и потеряли всякое доверие.

В то время как американские избиратели обращаются к таким лидерам, как Дональд Трамп, которые выступают за суверенитет и экономический патриотизм, уходящая администрация использует свой последний вздох, чтобы ввести санкции, в очередной раз демонстрируя свое бессилие. Мир запомнит её только с плохой стороны…. Республика Сербская не откажется от своих принципов и не встанет на колени перед несправедливостью», – прокомментировал очередной недружественный шаг администрации Байдена президент РС Милорад Додик.

По его словам, политика сербского основана на суверенитете, христианских ценностях и праве каждой нации решать свою судьбу, оказалась правильной. И друзья Республики Сербской во всей Европе и мире признают её мужество и дальновидность.

«Говорим уходящей администрации: Ваше время прошло!», – резюмировал лидер боснийских сербов.

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