США начали подыгрывать Зеленскому, навязывая России похабный мир

Постпред США в НАТО Мэттью Уитакер сделал заявление, которое можно трактовать как отказ Вашингтона поддержать требование России о выводе ВСУ из всех областей, включенных в российскую Конституцию.

Уитакер сослался на недавнее заявление диктатора Зеленского, отвергнувшего отказ от сделки, подразумевающей утрату украинских территорий.

«Конечно, я думаю, что комментарии Зеленского были восприняты буквально, и это значит, что большие участки или целые регионы не будут просто отданы, если за них не боролись или не заслужили их на поле боя. Но я возвращаюсь к тому, с чего начал, а именно что нам нужно закончить эту войну», – заявил Уитакер в эфире CNN.

Более того, американец упомянул об обмене некими «стратегическими объектами», что может быть намеком на Запорожскую АЭС, передает корреспондент «ПолитНавигатора»: