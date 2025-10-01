США могут устроить свой «многополярный мир», возродив нацистскую Германию и милитаристскую Японию – профессор МГУ
Сформированный после «Ялты» миропорядок ещё не потерял актуальность, однако налицо все признаки начала его крушения.
Об этом в ходе круглого стола в Москве «Ялтинский порядок: история и современность» заявил профессор Факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Подвижки только начинаются. Последние годы показывают, что вполне может произойти создание альтернативных военных комплексов. Смотрите, какая дискуссия о перевооружении Германии в НАТО.
Представьте, что Германия возрождается как мощная военная держава, это уже другой порядок.
Дискуссии о перевооружении Японии. Мы как-то забыли, что когда-то Япония нам создавала очень большие трудности. Представьте, Япония набухает в новую мощную военную силу, при поддержке США.
Это американская дискуссия образца 21-22 гг.: «Вы жаждете многополярного мира? Мы вам устроим «многополярный мир» – с вооружённой до зубов Германией и Японией, нацеленными на реванш».
Турция тоже начинает претендовать на роль, как минимум, крупного регионального игрока, а в условиях ослабления Ирана после войны нынешним летом, для Турции открывается большое окно возможностей», – обратил внимание профессор.
«Поэтому, я думаю, настоящие подвижки Ялтинского порядка ещё впереди. Мне очень близка мысль, что мы на каком-то витке развития повторяем путь Венского порядка XIX века. К концу порядка начнётся формирование держав-ревизионистов…
Тогда мы действительно получим путь к финалу «Ялты». Когда возникнут центры, которые бросят вызов именно существующему порядку.
Ведь несмотря на всю Холодную войну, СССР и США не играли против мирового порядка. Наоборот, мы играли вместе за порядок. Что будет, если центры сил начнут играть против порядка?», – рассуждал Фененко.
