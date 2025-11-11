США хотят залезть в Среднюю Азию, «не вызывая ревности Пекина и Москвы»

Елена Острякова.  
11.11.2025 14:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 246
 
Дзен, Политика, Средняя Азия, США


Средняя Азия представляет интерес для США, потому что ее страны граничат с тремя из четырех государств, представляющих наибольшую угрозу для американских интересов. Это Китай, Россия и Иран. И четвертое государство – Северная Корея – присутствует в регионе.

Об этом заявил бывший посол США на Украине и в Узбекистане Джон Хербст заявил в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Средняя Азия представляет интерес для США, потому что ее страны граничат с тремя из...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Страны Центральной Азии понимают важность присутствия США в регионе и благодарны Трампу за то, что она признает важность Центральной Азии для нас. Поэтому событие, которое произошло в прошлый четверг, было очень значимым с точки зрения интересов США и Центральной Азии. Они хотят, чтобы мы были там, а мы хотим быть там, не вызывая ревности у Пекина или Москвы», – сказал Хербст.

Он назвал «многолетним провалом американской политики» то, что США позволили Китаю установить почти полный контроль над добычей и переработкой редкоземельных металлов, и выразил надежду, что инициатива «среднего пути» через Среднюю Азию и Кавказ исправит ситуацию.

«У Трампа есть особый интерес к «среднему коридору». Это геоэкономика, которая будет иметь геополитическое значение, если этот проект действительно будет реализован. Я вижу гораздо более активное участие США в Центральной Азии. Возможно, это станет серьезной альтернативой китайскому проекту «Один пояс, один путь», – сказал Хербст.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить