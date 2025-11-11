США хотят залезть в Среднюю Азию, «не вызывая ревности Пекина и Москвы»
Средняя Азия представляет интерес для США, потому что ее страны граничат с тремя из четырех государств, представляющих наибольшую угрозу для американских интересов. Это Китай, Россия и Иран. И четвертое государство – Северная Корея – присутствует в регионе.
Об этом заявил бывший посол США на Украине и в Узбекистане Джон Хербст заявил в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Страны Центральной Азии понимают важность присутствия США в регионе и благодарны Трампу за то, что она признает важность Центральной Азии для нас. Поэтому событие, которое произошло в прошлый четверг, было очень значимым с точки зрения интересов США и Центральной Азии. Они хотят, чтобы мы были там, а мы хотим быть там, не вызывая ревности у Пекина или Москвы», – сказал Хербст.
Он назвал «многолетним провалом американской политики» то, что США позволили Китаю установить почти полный контроль над добычей и переработкой редкоземельных металлов, и выразил надежду, что инициатива «среднего пути» через Среднюю Азию и Кавказ исправит ситуацию.
«У Трампа есть особый интерес к «среднему коридору». Это геоэкономика, которая будет иметь геополитическое значение, если этот проект действительно будет реализован. Я вижу гораздо более активное участие США в Центральной Азии. Возможно, это станет серьезной альтернативой китайскому проекту «Один пояс, один путь», – сказал Хербст.
