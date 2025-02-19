США хотят лишь нового «Минска», это заморозка ради накопления сил – американский морпех

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Попытка заморозить конфликт на Украине нужна США для того, чтобы взять паузу и вооружить себя и ВСУ, как это уже было во времена «Минских соглашений».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Берлетик призывает не верить тому, что нынешняя администрация Штатов чем-то кардинально отличается от предыдущей.

«С самого начала конфликта я предупреждал, что коллективный Запад никогда не позволит Украине полностью перейти под контроль России, что они будут вмешиваться напрямую и создадут буферную зону, как это было в Сирии. И это было подготовлено администрацией Байдена, и теперь об этом говорят и готовятся к этому госсекретарь Хеггсет и президент Трамп. Это, опять же, продолжение той же политики, абсолютно ничего не изменилось. Возможно, риторика немного изменилась, и они устраивают театральные представления, например, звонят президенту Путину по телефону. Но основные аспекты политики США в отношении Украины, России и Китая, по сути, не изменились», – уверен он.