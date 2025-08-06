США исчезнут с карты мира в случае атаки на Калининград – американский профессор
Россия не особо переживает насчет угроз натовских ястребов в адрес Калининграда. Попытка сделать это – приведет к тому, что США исчезнут с карты мира уже на следующий день.
Об этом американский политолог Гилберт Доктороу заявил на канале американского телеведущего и блогера Эндрю Наполитано, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Хорошо известно, каким будет ответ России на любую попытку захватить Калининград, сколько бы километров он ни был в ширину и какими силами и средствами ни располагали бы США и НАТО вокруг Калининграда.
Предположим, они берут его – на следующий день Соединенные Штаты перестанут существовать. Русские сказали, что любая угроза их территории повлечет за собой ядерный ответ, так что они не воспринимают это всерьез», – заключил Доктороу.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: