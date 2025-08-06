США исчезнут с карты мира в случае атаки на Калининград – американский профессор

Анатолий Лапин.  
06.08.2025 19:26
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Калининград, Общество, Политика, Россия, США, Украина, ЯО


Россия не особо переживает насчет угроз натовских ястребов в адрес Калининграда. Попытка сделать это – приведет к тому, что США исчезнут с карты мира уже на следующий день.

Об этом американский политолог Гилберт Доктороу заявил на канале американского телеведущего и блогера Эндрю Наполитано, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не особо переживает насчет угроз натовских ястребов в адрес Калининграда. Попытка сделать это...

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«Хорошо известно, каким будет ответ России на любую попытку захватить Калининград, сколько бы километров он ни был в ширину и какими силами и средствами ни располагали бы США и НАТО вокруг Калининграда.

Предположим, они берут его – на следующий день Соединенные Штаты перестанут существовать. Русские сказали, что любая угроза их территории повлечет за собой ядерный ответ, так что они не воспринимают это всерьез», – заключил Доктороу.

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