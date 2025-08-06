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Россия не особо переживает насчет угроз натовских ястребов в адрес Калининграда. Попытка сделать это – приведет к тому, что США исчезнут с карты мира уже на следующий день.

Об этом американский политолог Гилберт Доктороу заявил на канале американского телеведущего и блогера Эндрю Наполитано, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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