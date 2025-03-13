США и Россия вместе выдвинули Зеленскому ультиматум – Царёв

Перемирие для Украины означает проведение президентских выборов, на чем настаивает Россия, поскольку с действующей властью никаких соглашений подписывать нельзя. Поэтому ультиматум США отражает позицию Москвы по началу переговорного процесса.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал экс-нардеп, политик Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, что многие телеграм-каналы и другие СМИ говорят о том, что мы на это никогда не пойдём, это ультиматум России… Нет, это не правда. Соединённые штаты встречались и обсуждали условия, начиная с декабря прошлого года, в разных переговорных группах. И то, что сейчас США в ультимативной форме озвучили Украине – это позиция России. Заранее согласованная. Схема, по которой Россия видит, и Соединённые штаты её поддержали, выход из вооружённого конфликта – это полная перезагрузка киевской власти. Для этого нужны выборы. А для того чтобы провести выборы нужно, чтобы не было военного положения в стране. А чтобы не было военного положения, надо объявить перемирие. По этой причине формула выглядит так: перемирие – назначение выборов – проведение выборов – подписание мирных соглашений с новым руководством Украины», – считает он.

По словам Царёва, у России будут ещё дополнительные условия. И можно предполагать, что речь пойдет о снятии санкции или разморозке 300 млрд долл золотовалютных резервов.