США и РФ полюбовно поделят Украину как забитого бизона – Арестович
После окончания войны США и Россия договорятся о компенсации понесённых потерь за счёт бывшей Украины.
Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас очень много смелых голосов в пользу того, что окончание войны будет не очень приятным для нас. Окончание войны, результаты этого окончания будут настолько страшны, что даже самый унылый пессимист сейчас отчаянно не может предположить.
И это будет вовсе не то, что вы думаете, не территориальные уступки. По территориям Путин может подвинуться», – сказал Арестович.
«Посмотрите, еще полтора года назад нас рассматривали, как ночной дозор. Потом мы настолько утратили свои партнерские качества, что нас стали рассматривать как серую буферную зону.
Результат этой войны будет зафиксирован однозначно. Нас США и Россия поделят, как бизона, забитого в степи. Вы уже слышали эти заявления, что мы компенсируем американскую помощь Украине недрами, редкоземельными металлами, ископаемыми и так далее. Это просто переводится так: «Мы будем срезать мясо спавшего бизона, забитого».
Причем у них будет с россиянами полная геополитическая любовь и согласие, и понимание. О нас даже не спросят. Вот до этого мы доцярювались нашими гениальными решениями про бусификацию, про отсутствие оперативного уровня», – добавил он.
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