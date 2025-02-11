США и РФ полюбовно поделят Украину как забитого бизона – Арестович

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После окончания войны США и Россия договорятся о компенсации понесённых потерь за счёт бывшей Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас очень много смелых голосов в пользу того, что окончание войны будет не очень приятным для нас. Окончание войны, результаты этого окончания будут настолько страшны, что даже самый унылый пессимист сейчас отчаянно не может предположить. И это будет вовсе не то, что вы думаете, не территориальные уступки. По территориям Путин может подвинуться», – сказал Арестович.