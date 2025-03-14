США должны скрытно снять ограничения на удары по России ракетами – американский дипломат

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Президент США должен не только возобновить поставки оружия на Украину, но и разрешить ей бить американским оружием вглубь территории РФ.

Об этом в эфире телеканала PBS заявил бывший посол США в Евросоюзе во время первой каденции Дональда Трампа Гордон Сондленд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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