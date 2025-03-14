США должны скрытно снять ограничения на удары по России ракетами – американский дипломат

Анатолий Лапин.  
14.03.2025 13:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Президент США должен не только возобновить поставки оружия на Украину, но и разрешить ей бить американским оружием вглубь территории РФ.

Об этом в эфире телеканала PBS заявил бывший посол США в Евросоюзе во время первой каденции Дональда Трампа Гордон Сондленд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США должен не только возобновить поставки оружия на Украину, но и разрешить ей...

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«Пока все это происходит, он будет продолжать сильно бить по Украине. И я думаю, что адекватный ответ президента Трампа будет таким, если немедленное прекращение огня будет отвергнуто, или даже если оно не будет отвергнуто, но будет что-то вроде «мы рассмотрим это, и свяжемся с вами позже», мы должны без огласки и фанфар увеличить поставки оружия в Украину, а также предоставить им разведанные и позволить им снова наносить удары по российской территории. Так что пока Владимир Путин тянет время, он несет серьезные потери

Я не думаю, что администрация Трампа должна устраивать шумиху вокруг возобновления поставок оружия, но я думаю, что они должны сделать это тихо. Путин поймет, когда ракеты начнут падать на территории России», – заявил Сондленд.

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