Если в процессе приостановки американской помощи Киев перестанет получать и разведданные, задачи по ударам вглубь территории РФ станут значительно тяжелее.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский эксперт по авиации Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разведывательная информация иногда поступает исключительно от США, особенно спутниковая. К сожалению, если у нас не будет информации от США, нам будет тяжело запускать наши ударные беспилотники по заводам-производителям. В Ижевске мы вообще не обстреливали ни разу, в Елабуге один раз обстреляли, и в целом будет достаточно тяжело поражать. Кроме того, тяжело будет получать информацию о том, расширяются ли эти заводы.

На мой взгляд, нужно удары наносить по заводам производителям прямо сейчас. Это тяжело, я понимаю, что там нет критических линий, это примитивные изделия, производство рассредоточения, но всё равно на таких заводах есть уязвимые места – кислородные станции, станции управления, по которым можно было бы наносить удары, чтобы на долгое время задержать производство», – сказал Романенко.