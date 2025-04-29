Спецназ КНДР избавит Россию от необходимости мобилизации

Михаил Рябов.  
29.04.2025 10:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, КНДР, Россия, США, Сюжет дня


Дональд Трамп заметно ужесточил риторику в адрес России в последнее время, в ответ Кремль неспроста открыто обсуждает участие военных Северной Кореи в боях за Курскую область.

На это обратил внимание экс-депутат Верховной рады Олег Царев в интервью подкасту «Слово», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп заметно ужесточил риторику в адрес России в последнее время, в ответ Кремль...

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«Трамп оказывает давление на Владимира Путина. Не очень хорошие заявления. А с нашей стороны мы поблагодарили КНДР за помощь. И Ким Чен Ын сказал, что, если надо, мы готовы еще отправить свои силы туда. О чем это говорит?

Россия, даже не проводя мобилизацию, может попросить 200-300 тысяч корейских спецназовцев, которые окажут помощь в борьбе с американским империализмом, и это способно серьезно склонить чашу весов в пользу России», – считает Царев.

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