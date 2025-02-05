«Спасу нет от Гераней» – в Киеве проговорились о махровой лжи, пропитавшей украинскую пропаганду

Вадим Москаленко.  
05.02.2025 21:58
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские дроны «Герань», которые украинская пропаганда каждый день «сбивает» сотнями, на самом деле являются большой проблемой для украинских средств ПВО, не имеющих дешёвого и надёжного способа борьбы с ними.

Об этом в эфире канала «Милитарный» заявил известный украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские дроны «Герань», которые украинская пропаганда каждый день «сбивает» сотнями, на самом деле являются...

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Ведущий попросил прокомментировать угрозу дронов «Герань».

«Угроза большая, потому что средство массовое, дешёвое… и довольно мощное, и технологичное. И он постоянно совершенствуется, каждые полгода – эволюция.

С другой стороны, средство довольно большое и заметное. Если летит на небольших высотах, может перехватываться пулемётным огнём, но это тоже прям задача. Армейской авиацией, воздушными силами. Но все эти Як-52 – не очень перспективно», – ответил Чмут.

«Сложность в выявлении и в том, что дрон-перехватчик ограничен аккумулятором. Он не может долго лететь. Хотя мы и работаем в этом направлении.

Есть сколько-то видео перехваченных «Шахедов», но это непрогнозируемый, негарантированный результат. Это просто удача. Военные сами говорят, что им просто повезло», – добавил он.

Эксперт пожаловался, что более надёжные средства поражения, будь то продвинутые турели или ракеты, слишком дорогие для Украины.

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