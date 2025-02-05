«Спасу нет от Гераней» – в Киеве проговорились о махровой лжи, пропитавшей украинскую пропаганду
Российские дроны «Герань», которые украинская пропаганда каждый день «сбивает» сотнями, на самом деле являются большой проблемой для украинских средств ПВО, не имеющих дешёвого и надёжного способа борьбы с ними.
Об этом в эфире канала «Милитарный» заявил известный украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий попросил прокомментировать угрозу дронов «Герань».
«Угроза большая, потому что средство массовое, дешёвое… и довольно мощное, и технологичное. И он постоянно совершенствуется, каждые полгода – эволюция.
С другой стороны, средство довольно большое и заметное. Если летит на небольших высотах, может перехватываться пулемётным огнём, но это тоже прям задача. Армейской авиацией, воздушными силами. Но все эти Як-52 – не очень перспективно», – ответил Чмут.
«Сложность в выявлении и в том, что дрон-перехватчик ограничен аккумулятором. Он не может долго лететь. Хотя мы и работаем в этом направлении.
Есть сколько-то видео перехваченных «Шахедов», но это непрогнозируемый, негарантированный результат. Это просто удача. Военные сами говорят, что им просто повезло», – добавил он.
Эксперт пожаловался, что более надёжные средства поражения, будь то продвинутые турели или ракеты, слишком дорогие для Украины.
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