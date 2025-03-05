Спасёт только масштабное строительство: в Крыму фиксируют всплеск турпотока и с волнением заглядывают в будущее
Продажи летнего отдыха в Крым выросли на 20-25%. Пока в регионе нет дефицита мест размещения, но если тенденция к росту сохранится, номерного фонда будет не хватать.
Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если брать рост продаж, то за прошедшее 2 месяца мы приросли на 20-25% к январю-февралю 2024 года. Мы думаем, что здесь работает несколько факторов. Первый – Крым несколько дешевле, чем соседний Краснодарский край. Второй – мы видим туристов, которые передумали пока ехать в Анапу и планируют перемещение на крымские пляжи.
Тем более, что песчаные пляжи есть не только в Анапе, а и в Феодосии, на Западном побережье Крыма. С этой точки зрения Крым является лучшей заменой. И третья причина, и, вероятно, главная – это рост интереса к Крыму. Крым популярен, он известен, здесь много повторных туристов.
Ну и дорога в Крым стала значительно легче, поскольку на трассе м-4 в прошлом году были завершены несколько критических участков, которые сейчас позволяют добираться до Крыма на пару часов быстрее. Среднее время в 2024 году у нас было где-то 23-24 часа, в этом году надеемся добраться за 20 часов», – отметил он.
По словам эксперта, Крым – это уникальное сочетание пляжного отдыха и экскурсионного времяпровождения, спортивного и эногастрономического туризма.
«Туристы, которые выбирают Крым, много перемещаются. Даже ночуют в разных местах. Были туристы, которые за 3 дня успели побывать в Феодосии, Ялте и Севастополе. Растущий турпоток требует такого же соответствующего роста объектов размещения и расширение предложений.
Пока строительство идёт не очень активно, и причина здесь понятная. Тем не менее, Крым пока ещё имеет резерв по количеству номеров, и в этом году проблем быть не должно. Но если рост будет продолжаться так же быстро, на 10-20% в год, то я думаю, дефицит мест уже не за горами, и надо разворачивать масштабное строительство», – заключил Ромашин.
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