«Совсем обнаглели – пора запрещать» – в Германии оппозиционной партии ставят в вину успехи на выборах

Власти Германии вновь хотят запретить оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), потому что она набрала 16,5 % голосов на выборах в Вестфалии, увеличив свой результат в 3 раза. Это особенно «тревожно», поскольку Вестфалия – западная земля, где ранее АдГ не имела поддержки.

Об этом бывший посол Германии в Польше Рольф Никель заявил в интервью польскому телеканалу TVP, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Германии сейчас идут споры о том, следует ли запретить АдГ. Наше национальное управление по защите конституции квалифицировало АдГ как крайне правую партию. И это подтвердилось. Поэтому сейчас идут споры о том, можно ли запретить эту партию.

Но в конечном счете это политический вопрос. Центристские партии, которые являются основой ФРГ, должны действовать и проводить политику, которая не даст им ослабнуть. Но это очень сложно, потому что они (АдГ) уже набрали силу», – сказал Никель.

Он прогнозирует, что АдГ выиграет в следующем году местные выборы в Саксонии, которая расположена в Восточной Германии.

