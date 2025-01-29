Совсем обнаглел: лидер косовских сепаратистов провел предвыборный митинг под флагом Великой Албании

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Лидер партии «Движение Самоопределение» и действующий «премьер-министр» Косово Альбин Курти провел предвыборный митинг в городе Сува-Река. Вместе со своими избирателями он сфотографировался с экстремистским флагом так называемой «Великой Албании», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обращаясь к сторонникам, Курти отметил, что коалиция вокруг «Самоопределения», выросла и теперь «больше, чем когда-либо прежде, и больше, чем у всех других». Поэтому, по его словам, он уверен в победе на парламентских выборах 9 февраля, которая по его убеждению станет «рекордной и исторической, самой крупной победой из всех когда-либо ранее виденных».

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«Наказать своими голосами тех, кто никогда не должен вернуться к власти, и дать нам разрешение на реализацию наших новых обещаний. Через четыре года Косово поднимется во всех аспектах», – обещал лидер сепаратистов.

В зале, где проходило мероприятие, что характерно, преобладали флаги Албании, но присутствовали флаги Косово, США и «Великой Албании» – экстремистское знамя албанских националистов, где воображаемое ими идеальное албанское государство включает в себя территории Албании, Косово, юга Сербии и части территорий Черногории, Северной Македонии и Греции. Сам Курти с большой охотой сфотографировался на фоне этого флага.

Лидер «Самоопределения» заявил, что в рамках диалога с Сербией в Брюсселе на него постоянно давят подписи его предшественников Мустафы и Тачи, но лично с ним избегают заключать соглашения и не хотят ничего подписывать.