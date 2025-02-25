Советник Трампа обьяснил, почему у Украины не выйдет обменять Зеленского на НАТО

Сергей Рыжов.  
25.02.2025 09:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Политика, США, Украина


Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире Fox News заявил, что Украины в НАТО точно не будет, и разъяснил причины.

«Это не обсуждается. Я не вижу, чтобы США ввели Украину в НАТО, а затем, чтобы у войск США немедленно появились обязательства в соответствии со статьей 5 или чтобы войска США напрямую входили в Украину для защиты, — это совсем другое», — сказал Майк Уолтц.

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Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире Fox News заявил, что Украины...
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Он добавил, что США привержены статье 5 и обязательствам перед членами НАТО, но гарантии безопасности для Украины — это «другой разговор».

«Одно из того, что мы полностью поддерживаем, — это то, что и Франция, и Великобритания, и другие европейцы заявили, что они готовы предоставить очень серьезные гарантии безопасности для будущего Украины. Это нас воодушевляет, потому что мы годами просили Европу активизировать свою собственную защиту, и мы годами просили Европу платить за свою собственную защиту, поскольку налогоплательщик США уже несколько десятилетий несет несправедливое бремя», —резюмировал Уолтц.

Напомним, ранее на пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский отказался проводить выборы во время войны и предложил американцам обменять себя на встуаление Украины в НАТО.

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