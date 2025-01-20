«Сотни тысяч неучтенных стволов»: Гордон боится гражданской войны

Вадим Москаленко.  
20.01.2025 08:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1439
 
Война, Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Украина


В случае проведения президентских выборов на Украине может вспыхнуть гражданская война.

Об этом в интервью бывшей журналистке либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Ксении Лариной сказал скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае проведения президентских выборов на Украине может вспыхнуть гражданская война. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Русские очень хотят, чтобы у нас были выборы. Они сюда вложат огромное количество бабок, у них деньги есть. А учитывая, что у нас очень много людей, сотни тысяч, с неучтённым огнестрельным оружием. А сколько схронов ещё, находят и находят. А сколько не найдут?

Поэтому, можно себе представить, что будет, если начнутся выборы. Слово такое есть – передряга. Военных начнут стравливать друг с другом, а учитывая, сколько оружия на руках, военные будут стрелять друг в друга. Это всё впереди. Не зря умные люди говорят, что самое страшное – это не война, а то, что будет после войны», – сказал Гордон.

Он подчеркнул, что из-за этого боится обсуждать тему возможных кандидатов на выборах.

«Вот когда закончится горячая фаза, и затем война, вот тогда пусть хоть усираются, выборы устраивают, программы толкают. Увидим те же лица, которые три года сидели и ждали, когда дадут воровать спокойно.

Сейчас нужно закончить войну. И я не исключаю, что лучшим президентом назову Зеленского», – добавил он.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить