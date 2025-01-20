«Сотни тысяч неучтенных стволов»: Гордон боится гражданской войны
В случае проведения президентских выборов на Украине может вспыхнуть гражданская война.
Об этом в интервью бывшей журналистке либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Ксении Лариной сказал скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Русские очень хотят, чтобы у нас были выборы. Они сюда вложат огромное количество бабок, у них деньги есть. А учитывая, что у нас очень много людей, сотни тысяч, с неучтённым огнестрельным оружием. А сколько схронов ещё, находят и находят. А сколько не найдут?
Поэтому, можно себе представить, что будет, если начнутся выборы. Слово такое есть – передряга. Военных начнут стравливать друг с другом, а учитывая, сколько оружия на руках, военные будут стрелять друг в друга. Это всё впереди. Не зря умные люди говорят, что самое страшное – это не война, а то, что будет после войны», – сказал Гордон.
Он подчеркнул, что из-за этого боится обсуждать тему возможных кандидатов на выборах.
«Вот когда закончится горячая фаза, и затем война, вот тогда пусть хоть усираются, выборы устраивают, программы толкают. Увидим те же лица, которые три года сидели и ждали, когда дадут воровать спокойно.
Сейчас нужно закончить войну. И я не исключаю, что лучшим президентом назову Зеленского», – добавил он.
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