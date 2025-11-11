Соросята уже наточили ножи и готовят удар в спину Зеленскому – укро-политолог
Заполонившие все управленческие структуры Украины соросята готовят удар по Зеленскому и его окружению, как только позиции диктатора пошатнутся.
Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Спустя некоторое время соросята напишут, что это Зеленский привел в страну войну, войну проиграл и так далее, повесят на него всех собак. Я думаю, это неизбежно, ведь мы прекрасно помним, что в начале президентства соросята стали партнерами зеленинцев… Раздали руководящие посты представителям гнезда Сороса.
Ну а эта публика, к концу каденции Порошенко начали его поклевывать и отношения испортились.
Вот этот тренд, что чем ближе к концу президентства Зеленского, тем сильнее они будут поклевывать, а то и ударят в спину», – сказал Золотарев.
Он подчеркнул, что соросята начнут с зачистки подельников Зеленского.
«Дальше кадровые изменения неизбежны. Придём, я думаю, до Нового года. Андрею Борисовичу (Ермаку) стоит напрячься, поскольку вектор этих расследований и эта уплотняющаяся атмосфера, все эти пленки, это далеко не последние», – подытожил политолог.
