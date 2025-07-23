Соратник Трампа: Мы не отказываемся от планов втянуть Украину в НАТО

Елена Острякова.  
23.07.2025 13:22
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Украина


В США по-прежнему намерены расширять НАТО на территорию Украины вопреки протестам России, но произойдет это не в ближайшие годы.

Об этом американский конгрессмен-республиканец Майк Тернер заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени польского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В США по-прежнему намерены расширять НАТО на территорию Украины вопреки протестам России, но произойдет...

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«В конце концов, да. Но им предстоит пройти долгий путь. Украина присоединится [к НАТО] не прямо сейчас», – сказал Тернер.

Он выступает против введения американских или европейских войск на Украину, но надеется, что Белый дом «будет активнее поддерживать стремление Конгресса ввести санкции».

Тёрнер хочет, чтобы президент США Дональд Трамп «задал с Россией такой же тон, как с Ираном».

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