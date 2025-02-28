Соратница Трампа намекнула, что и мир на нынешних условиях для Украины – уже хорошо
Украина могла бы получить гораздо худшие итоги конфликта, чем то, что ей предлагается сейчас.
Об этом в эфире телеканала «Голос Америки» заявила член конгресса США от Республиканской партии, эмигрировавшая с Украины экономист Виктория Спартц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ну, послушайте, как я уже сказала, решения принимают лидеры страны. Как президент США, я смотрю на все и говорю, мы победим. Мы можем проиграть не все сражения, но мы выиграем войну. И украинцам придется решать. Не все сражения можно выиграть. Знаете, некоторые сражения можно было бы проиграть гораздо хуже.
Я думаю, что все могло бы быть гораздо хуже, если бы украинские военные не сопротивлялись. Так что, я думаю, они смогли многого добиться, учитывая, что у них было. Но в конечном счете, чтобы победить в войне, им нужно будет решить, кто будет ими руководить, и как они будут побеждать», – заявила Спартц.
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