Североатлантическому альянсу следует наращивать военные возможности и готовиться к боевым дейтствиям.

Об этом на брифинге заявил главнокомандующий объединенными Вооруженными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О подготовке к войне — это призыв, который генеральный секретарь озвучил пару недель назад в своей речи для Карнеги в Европе. Я говорил об этом год назад. Я думаю, это очень старая поговорка «хочешь мира — готовься к войне». И я думаю, что это именно то, что нам нужно делать. А потом люди называют меня подстрекателем войны, но на самом деле все наоборот.

Если вы, если вы правильно готовитесь к войне, то вы лучше сдерживаете своих врагов, а если вы лучше сдерживаете своих врагов, то вероятность войны снижается. Так что это не призыв к войне, а призыв к миру. И для этого нужны инвестиции в гораздо большем объеме, чем просто в вооруженные силы.

Потому что если говорить о сдерживании, то это еще и энергетическая безопасность, и продовольственная безопасность, и устойчивость общества. И то, что в кризисной ситуации вам нужны новые солдаты уже через пару дней. Речь не только о новых гранатах и танках, но и о новых солдатах. Поэтому нужно продумать систему, которая обеспечит устойчивость», – заявил Вандье.