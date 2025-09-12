Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британский принц Гарри сегодня утром появился в Киеве, куда прибыл на поезде, успев раздать во время дороги интервью журналистам, которых взял с собой в вип-вагон.

Газета The Guardian публикует показательное фото – королевский наследник залез с ногами на спинку кресла и разглагольствует перед придворной прессой.

Газетой визит объявлен «неожиданным» – якобы, он осуществлен по приглашению львовского центра помощи ВСУ-шникам, получившим инвалидность в ходе боевых действий.

Свою поездку не только во Львов, а и в Киев Гарри преподносит как перемещение из глубокого тыла в город, где можно «увидеть разрушения» (довольно смешно, ведь столица Галичины тоже подвергалась ударам в ходе СВО, и при желании там можно найти локации для селфи принца).

Впрочем, сам герцог Сассекский проговорился, что его появление в Киеве крайне важно для бандеровского режима, о чем его уведомляли украинцы, зазывая к себе.

«Самое большое влияние вы оказываете, приезжая в Киев», – пересказал он слова принимающей стороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».