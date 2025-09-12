«Согласовал это с женой»: Британский принц нагрянул в Киев с пиар-поездкой
Британский принц Гарри сегодня утром появился в Киеве, куда прибыл на поезде, успев раздать во время дороги интервью журналистам, которых взял с собой в вип-вагон.
Газета The Guardian публикует показательное фото – королевский наследник залез с ногами на спинку кресла и разглагольствует перед придворной прессой.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Газетой визит объявлен «неожиданным» – якобы, он осуществлен по приглашению львовского центра помощи ВСУ-шникам, получившим инвалидность в ходе боевых действий.
Свою поездку не только во Львов, а и в Киев Гарри преподносит как перемещение из глубокого тыла в город, где можно «увидеть разрушения» (довольно смешно, ведь столица Галичины тоже подвергалась ударам в ходе СВО, и при желании там можно найти локации для селфи принца).
Впрочем, сам герцог Сассекский проговорился, что его появление в Киеве крайне важно для бандеровского режима, о чем его уведомляли украинцы, зазывая к себе.
«Самое большое влияние вы оказываете, приезжая в Киев», – пересказал он слова принимающей стороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мне пришлось согласовать это с женой и британским правительством, чтобы убедиться, что всё в порядке. Затем пришло официальное приглашение… Во Львове почти не видно следов войны. Это так далеко на западе. Впервые мы увидим настоящие разрушения, вызванные войной», – сказал Гарри.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: