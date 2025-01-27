Со стороны Кубани на подъезде к Крымскому мосту автомобилисты угодили в административный ад

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Краснодарские полицейские ввели сплошной паспортный контроль на въезд в Крым по мосту через Керченский пролив.

Поскольку проверкой по базе данных занимается только один сотрудник, время ожидания в минувшие выходные растянулось до 7 часов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Официальной причиной указаны антитеррористические мероприятия и требования «желтого» уровня террористической угрозы в Краснодарском крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.

«Паспортный контроль со стороны моста – нововведение, и пока эта процедура вызывает коллапс и недовольство граждан. В связи с тем, что сотрудник полиции на контроле – пока только один, с одним компьютером. Необходимо увеличивать штат», – написал в своем телеграм-канале экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин.

Без оригинала документов, удостоверяющих личность, нельзя въехать в Крым со стороны Херсонской области. В противном случае грозит административный арест на 48 часов для установления личности и штраф. Аналогичное требование действует на выезд из Крыма в сторону Херсонской области.

Прежде паспортный контроль при досмотре автомобилей на Крымском мосту проводился выборочно, и это не создавало дополнительную очередь. Количество проверяющих обещают увеличить к майским праздникам. При этом нововведение не коснулось пассажиров поездов, поскольку их паспортные данные проверяют при посадке в вагон.

«Издевательство! Ведь все понимают важность проверки, но почему организация на нуле? Почему только один человек этим занимается?!», – возмущаются автотуристы в чате Крымского моста.

Для долгого ожидания на обочинах нет даже биотуалетов, не говоря уже о том, что большинство использовало водительские права для проезда по мосту, и нововведения застали людей врасплох. Заменой документу служит загруженная при проверяющем страничка «Госуслуг» с личными данными, что тоже задерживает очередь.

«Злые языки» говорят, что таким проверенным способом Краснодарский край стремится вернуть туристов, отказавшихся от отдыха на Кубани из-за мазутного загрязнения побережья.

Напомним, в канун прошлого курортного сезона глава Крыма Сергей Аксёнов уверял, что в пиковые нагрузки время ожидания досмотра не превысит 1 часа. В майские праздники трафик по мосту составляет до 7 тысяч автомобилей в сутки, в пик сезона – до 30 тысяч машин.