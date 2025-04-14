Снижение цен на нефть ударит не по России, а по Украине – эксперт антироссийского центра

Елена Острякова.  
14.04.2025 20:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Нефть, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Снижение мировых цен на нефть не нанесет смертельного удара российской экономике.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью иноагентке Маргарите Лютовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Снижение мировых цен на нефть не нанесет смертельного удара российской экономике. Об этом эксперт...

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«Ну да, последний баррель обменяли на последний корешок хрена, а на щепотку соли уже не осталось. В итоге последний хрен без соли доедаем. На самом деле нет. Чисто арифметически снижение цены на 10 долларов за баррель обходится корпорации Россия примерно в 25 млрд долларов в год, из которых 20 млрд теряет бюджет. Заметно? Да. Смертельно? Нет», – сказал Вакуленко.

Он считает, что при самом неблагоприятном сценарии Россия просто сократит импорт ширпотреба из Китая

«Хватит ли при этом денег на войну? Хватит. Потому что валютные затраты на войну не очень большие. Да, какая-то электроника закупается в Китае, но уж на это денег хватит. А все остальное производится в очень большой мере внутри России», – сказал Вакуленко.

При этом он отметил, что Северная Корея не продает России свои снаряды, а обменивает их на нефть.

«Если с другой стороны посмотреть, ситуация с долгим и устойчивым снижением цены на нефть происходит в результате мировой рецессии. Если она будет, то выяснится, что страны, которые сейчас являются донорами Украины (а украинская экономика сейчас в очень большой мере зависит от донорских вложений Европы), у европейских стан будет очень непростой выбор. То ли спасать собственные экономики, то ли продолжать поддерживать Украину при том, что у них ресурсы будут ограничены», – отметил Вакуленко.

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