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Снижение мировых цен на нефть не нанесет смертельного удара российской экономике.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью иноагентке Маргарите Лютовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну да, последний баррель обменяли на последний корешок хрена, а на щепотку соли уже не осталось. В итоге последний хрен без соли доедаем. На самом деле нет. Чисто арифметически снижение цены на 10 долларов за баррель обходится корпорации Россия примерно в 25 млрд долларов в год, из которых 20 млрд теряет бюджет. Заметно? Да. Смертельно? Нет», – сказал Вакуленко.

Он считает, что при самом неблагоприятном сценарии Россия просто сократит импорт ширпотреба из Китая

«Хватит ли при этом денег на войну? Хватит. Потому что валютные затраты на войну не очень большие. Да, какая-то электроника закупается в Китае, но уж на это денег хватит. А все остальное производится в очень большой мере внутри России», – сказал Вакуленко.

При этом он отметил, что Северная Корея не продает России свои снаряды, а обменивает их на нефть.