Сможет ли Европа выстоять в войне с Россией? Немцы подсчитали военный потенциал ЕС

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Влиятельное немецкое издание Der Spiegel задается вопросом: «Сможет ли Европа выстоять в военном противостоянии с Россией?» и приходит к неожиданным выводам.

Свой расклад авторы материала начинают с констатации очевидного: если сравнивать военную мощь, то европейские страны НАТО коллективно явно превосходят Россию. У европейских армий хорошая артиллерия, танки и истребители.

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Так, по данным НАТО, армии стран-членов от Лиссабона до Анкары насчитывают более двух миллионов солдат. У России, по оценкам лондонского Международного института стратегических исследований (IISS), — 1,1 миллиона действующих военнослужащих.

Европейцы располагают более чем 6700 боевыми танками — Путин может задействовать 2900. На вооружении европейцев находится более 2 300 истребителей, в то время как у России их чуть менее 1 400. Особенно велика количественная разница в артиллерии: европейские страны НАТО располагают более чем 15 400 орудиями, в то время как у России их всего 6090.

Однако есть и важное «но» – существенные недостатки в важных потенциалах.

Австрийский военный эксперт Густав Грессель полагает, что у России гораздо больше солдат, чем предполагает IISS. Кроме того, количество вооружений европейских стран НАТО имеет ограниченное значение в качестве критерия их военной мощи.

В случае войны между НАТО и Россией член НАТО Турция может отказаться от военной помощи из-за близости к Москве, опасается Грессель. В этом случае ресурсы европейцев значительно сократятся, поскольку Турция предоставляет почти четверть солдат, более трети боевых танков и почти 18 процентов артиллерии.

Артиллерия. В этой части европейцы технически превосходят русских, обладая такими высокомобильными самоходными орудиями, как французская гаубица Caesar и немецкая Panzerhaubitze 2000. Но по количеству реактивных систем залпового огня Россия значительно опережает европейские страны НАТО, если не учитывать Турцию, говорит Грессель. Европейцам также не хватает боеприпасов, хотя их производство уже наращивается.

Противовоздушная оборона. В этом аспекте Европе предстоит многое наверстать, , поскольку у нее нет общего защитного щита против ракет, крылатых ракет, истребителей и беспилотников.

«У нас все еще есть лоскутное одеяло из отдельных небольших оборонных систем», — говорит Маркус Шиллер, эксперт по ракетам и преподаватель Университета федеральных вооруженных сил в Мюнхене.

Исправить ситуацию призвана инициатива European Sky Shield, выдвинутая Германией в 2022 году. Она объединяет 23 страны, которые, по заявлению Министерства обороны, хотят совместно закупать, использовать и обслуживать системы ПВО.

Концепция предусматривает использование различных наземных систем перехвата в зависимости от расстояния, с которого злоумышленник запускает ракеты, и высоты, на которой они летят.

Немецкая система Iris-T SLM предназначена для борьбы с объектами на высоте до 20 километров. Следующий слой должна занять американская система Patriot. Несколько европейских стран заказали эти системы или уже имеют их.

Только Германия пока приобрела израильскую систему Arrow-3. Ее управляемые ракеты предназначены для уничтожения ракет, летящих за пределами атмосферы. Возможно, ее можно будет использовать даже для защиты от российских ракет средней дальности с ядерными боеголовками.

Но даже в самом лучшем противоракетном щите есть бреши. Именно поэтому сдерживание считается лучшей защитой. И тут на первый план выходит оружие дальнего действия.

Пока в Европе только Великобритания и Франция имеют оружие дальнего радиуса действия, оснащенное ядерным оружием и способное стрелять с подводных лодок.

Германия, Франция и еще четыре страны инвестируют в европейский подход к нанесению ударов большой дальности. Цель этой программы — совместная разработка нового оружия.

Скорее всего, это будут обычные ракеты наземного базирования или крылатые ракеты с дальностью полета около 2000 километров, которые смогут долететь вглубь России.

Воздушный бой. Страны НАТО традиционно полагаются на превосходство в воздухе.

«Европейские истребители уже сейчас лучше российских аналогов», — говорит военный эксперт Эд Арнольд из Королевского института объединенных служб. «А с американским F-35 преимущество будет еще больше благодаря его стелс-характеристикам. Незамеченные радарами, американские бомбардировщики смогут пробить чувствительные бреши в противовоздушной обороне противника».

Однако, на данный момент F-35 есть только у шести европейских ВВС, и альтернативы им пока не предвидится.

Франко-германо-испанская система Future Combat Air System и британский Tempest должны быть введены в строй к 2040 и 2035 годам соответственно. Таким образом, европейцы зависят от Вашингтона в вопросе восполнения дефицита бомбардировщиков.

Однако в случае дальнейших политических разногласий с американцами они могут прервать логистическую цепочку F-35 и тем самым сделать его фактически непригодным для боевых действий.

Разведка. Европейцы улучшили свои позиции в других областях. Германия недавно заказала восемь самолетов P-8 для морской разведки .Однако, без США в этой сфере у Европы также имеются значительные пробелы. В частности, есть серьезные недостатки в спутниковой разведке. У европейцев меньше спутников, качество снимков с которых хуже, чем у их американских коллег.

Боеготовность. Она также находится в странах ЕС на низком уровне, особенно в немецком бундесвере. По мнению военного эксперта Марка Кансиана из Центра стратегических и международных исследований, в идеале бундесвер должен постоянно иметь две бригады наготове. В настоящее время одна бригада бундесвера насчитывает около 5 000 солдат. Однако у Германии уже возникли проблемы с развертыванием бронетанковой бригады в Литве.

У европейцев также возникнут проблемы с координацией и снабжением подразделений без помощи американцев. Большинство европейских армий практически не имеют боевого опыта, особенно в военных действиях высокой интенсивности, как на Украине.

Эксперт Эд Арнольд из Королевского института объединенных служб утверждает, что европейцам не хватает способности вести военные действия в течение длительного периода времени.

«В принципе, у них есть хорошее, но дорогое оружие. Однако они также должны быть в состоянии поддерживать и заменять его: Нам нужно больше того, что у нас уже есть, а не очередной технологический прорыв», – говорит он.

Дроны. Беспилотники решительно изменили ситуацию на поле боя на Украине: они выводят из боя множество танков, которые, согласно традиционному мышлению, должны добиваться прорывов — и это при цене в разы меньшей, чем у танков.

Европейцы обладают хорошими технологиями беспилотников, но производят их значительно меньше, чем русские. Многие западные системы слишком дороги и не рассчитаны на массовое производство.

В целом, согласно анализу Der Spiegel, несмотря на серьезные преимущества в целом ряде направлений и общий больший, чем у РФ удельный вес оборонных ресурсов, в ближайшие годы Европа не справится самостоятельно,, без помощи США, с большой войной на континенте в духе нынешней украинской. Армии и ВПК Старого Света нуждаются в серьезном перезапуске под новые задачи.