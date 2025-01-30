«Смотрят на нас и делают выводы» – генерал Бужинский объяснил, зачем Трампу аудит арсенала Пентагона
Степень злоупотребления дорогостоящими программами в Пентагоне запредельная.
Об этом в эфире радио «КП» заявил руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не помню ни одного факта, чтобы в Пентагоне было проведено какое-то расследование, выявлены какие-то факты коррупции, и кого-то привлекли к ответственности. Кстати, Трамп и его новый министр обороны, по-моему, впервые поставили задачу провести полный финансовый аудит. Потому что они настолько увлеклись этими дорогостоящими программами.
Например, F-35 –изначальная стоимость 200 млрд., сейчас 1,3 трлн. – в шесть с лишним раз, и самолёт ещё на сто процентов не доработан. «Gerald R. Ford» – тоже превысили в несколько раз. Эсминец «Zumwalt» – потратили 22 млрд., хотели сделать 32 корабля, программу остановили, построили 3, на воду спустили 2, стоимость каждого без НИОКР 4,3 млрд. долларов», – рассказал Бужинский.
«То есть степень злоупотребление, видно, там настолько велика – да, и всё это в ущерб производству боеприпасов, тех же беспилотников. Тех расходников, которые определяют и темп развития вооружённого конфликта, и его результат. … Американцы смотрят на нас и делают выводы. Вон, русские взяли – и Минобороны начало напрямую работать с мелкими и средними предприятиями инновационными, стартапами.
За несколько месяцев в прошлом году, после того, как Белоусов принял это решение, 65 инновационных проектов в области беспилотников внедрено и принято на вооружение, 20 новых разработок в области РЭБ, робототехника и так далее. То есть результат сразу появился на поле боя. А у американцев этого нет», – добавил генерал.
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