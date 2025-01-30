«Смотрят на нас и делают выводы» – генерал Бужинский объяснил, зачем Трампу аудит арсенала Пентагона

Степень злоупотребления дорогостоящими программами в Пентагоне запредельная.

Об этом в эфире радио «КП» заявил руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не помню ни одного факта, чтобы в Пентагоне было проведено какое-то расследование, выявлены какие-то факты коррупции, и кого-то привлекли к ответственности. Кстати, Трамп и его новый министр обороны, по-моему, впервые поставили задачу провести полный финансовый аудит. Потому что они настолько увлеклись этими дорогостоящими программами.

Например, F-35 –изначальная стоимость 200 млрд., сейчас 1,3 трлн. – в шесть с лишним раз, и самолёт ещё на сто процентов не доработан. «Gerald R. Ford» – тоже превысили в несколько раз. Эсминец «Zumwalt» – потратили 22 млрд., хотели сделать 32 корабля, программу остановили, построили 3, на воду спустили 2, стоимость каждого без НИОКР 4,3 млрд. долларов», – рассказал Бужинский.