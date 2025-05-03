Слово «перемога» стало непопулярным на Украине  

Вадим Москаленко.  
03.05.2025 17:17
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Россия, Украина


Украинские националисты изначально выступали за войну с Россией и пророссийским населением своей страны.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Мосейчук, обслуживающей интересы Банковой, заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские националисты изначально выступали за войну с Россией и пророссийским населением своей страны. Об...

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«Помните, кто первый начал Антитеррористическую операцию, АТО? Мы. Это не война, а операция. Потому что считалось, что на Донбассе и в Крыму – это террористы, коллаборационисты, все остальные. И наши силовики должны их выгнать. Пока Петр Алексеевич не понял, что в боях под Иловайском зашла регулярная российская армия, это было шоком для него, и он, я точно знаю, понимал, что Украина одержать победу над регулярной армией не может, надо договариваться. И риторика изменилась. Я помню, как он начал говорить о мире, это был элемент падения его рейтинга.

Вот я помню, когда я там несколько раз приходил в прямой эфир к телеканалам, я понял, что у нас есть люди, у которых Скабеевой ещё надо поучиться. Я уходил из эфиров, потому что мне, как эксперту, говорили, что в войне виновна Украина, что надо перестать стрелять.

И я стал к словам «мирный план» очень подозрительным с тех времен, потому что все миротворцы – это были пророссийские люди», – сказал Гайдай.

Он подчеркнул, что сейчас снова на Украине говорят о мире, а слово «победа» стало непопулярным.

«Тем самым, подтверждая, что у нас возможности на победу исчезли полностью. Нам надо соглашаться на мир, а никакого справедливого мирного мира не будет, как и безопасного. Если мы согласимся на такой вариант мира, остановив войну, то риски будут сохраняться, потому что та сторона агрессор, которому не вырвали зубы, который не наказан, готовится завершить свое дело», – резюмировал политтехнолог.

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