«Следующие дроны полетят уже на Швецию!» – в Европарламенте требуют «силового ответа России»
ЕС и НАТО должны дать жёсткий силовой ответ России, иначе последуют «новые провокации» со «случайно залетевшими русскими дронами».
Об этом на заседании Европарламента заявил польский политик и русофоб Томаш Каминский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В Люблинском воеводстве российский беспилотник попал в жилой дом. Это произошло на такой же территории ЕС и НАТО, как и Страсбург, или Барселона.
Наш ответ на агрессию России должен быть твёрдым и выражаться языком силы – единственным языком, который понимает Кремль. Эти жестокие люди должны понять, что любое нарушение границ и воздушного пространства стран-членов ЕС и НАТО будет встречено решительным и единым ответом», – вещал Каминский.
«Если русские этого не поймут, то скоро вы увидите русские беспилотники над Швецией, Финляндией и Румынией, а затем – российские танки на улицах ваших городов.
Чтобы этого не допустить, нужно немедленно ввести жёсткий 19 пакет санкций против режима в России. Нужно усилить санкции против режима в Беларуси, обеспечить ПВО на всём восточном фланге и обеспечить поддержку украинской армии, которая сражается с Россией», – перечислял поляк.
