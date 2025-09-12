«Следующие дроны полетят уже на Швецию!» – в Европарламенте требуют «силового ответа России»

Вадим Москаленко.  
12.09.2025 20:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 200
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


ЕС и НАТО должны дать жёсткий силовой ответ России, иначе последуют «новые провокации» со «случайно залетевшими русскими дронами».

Об этом на заседании Европарламента заявил польский политик и русофоб Томаш Каминский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ЕС и НАТО должны дать жёсткий силовой ответ России, иначе последуют «новые провокации» со...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Люблинском воеводстве российский беспилотник попал в жилой дом. Это произошло на такой же территории ЕС и НАТО, как и Страсбург, или Барселона.

Наш ответ на агрессию России должен быть твёрдым и выражаться языком силы – единственным языком, который понимает Кремль. Эти жестокие люди должны понять, что любое нарушение границ и воздушного пространства стран-членов ЕС и НАТО будет встречено решительным и единым ответом», – вещал Каминский.

«Если русские этого не поймут, то скоро вы увидите русские беспилотники над Швецией, Финляндией и Румынией, а затем – российские танки на улицах ваших городов.

Чтобы этого не допустить, нужно немедленно ввести жёсткий 19 пакет санкций против режима в России. Нужно усилить санкции против режима в Беларуси, обеспечить ПВО на всём восточном фланге и обеспечить поддержку украинской армии, которая сражается с Россией», – перечислял поляк.

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить