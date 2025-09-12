ЕС и НАТО должны дать жёсткий силовой ответ России, иначе последуют «новые провокации» со «случайно залетевшими русскими дронами».

Об этом на заседании Европарламента заявил польский политик и русофоб Томаш Каминский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Люблинском воеводстве российский беспилотник попал в жилой дом. Это произошло на такой же территории ЕС и НАТО, как и Страсбург, или Барселона.

Наш ответ на агрессию России должен быть твёрдым и выражаться языком силы – единственным языком, который понимает Кремль. Эти жестокие люди должны понять, что любое нарушение границ и воздушного пространства стран-членов ЕС и НАТО будет встречено решительным и единым ответом», – вещал Каминский.