Сладков вступился за коммерсанта, отказавшегося поддержать СВО

Нельзя, особенно сейчас, делить людей в России на «нейтралов» и героев.

Об этом на канале «Ваши Новости» заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Модератор Вадим Авва сравнил геройски погибшего на СВО одного из лидеров ЕСМ Павла Канищева и его фактически ровесника, предпринимателя из Саратова.

«Саратовским ресторанам предложили скинуться 0,2% от выручки на помощь, на выплаты участникам СВО. Причём, официально, добровольно-принудительно. Вроде, возмущаются, чем закончится, неизвестно. Но надо помогать, б..дь, ребята, заварили кашу, надо разгребать», – говорит молодой человек на видео.

Однако Сладков неожиданно для ведущего вступился за предпринимателя.

«А я согласен с этим ресторатором. Во-первых, мы не знаем, помогает он или нет. Во-вторых, кашу-то мы завязали? Нам же сказали – через неделю всё будет ништяк. И четвёртый год воюем. Если говорить о нём как о представителе бизнеса – у нас русский бизнес, если бы не он – фиг бы мы что вытянули… Если делать, то давайте всей стране, давайте принимать решение. Почему саратовские власти готовы – давай по два процента скинемся, это что такое? Им нарезали – они сразу на бизнес спускают. Тут частная история. Но мы за это и воюем, чтобы человек имел свою точку зрения… «Я не буду платить?» Да какой? Его сгнобят, если не будет платить», – сказал военкор.

Авва возразил, что имеет в виду гражданскую позицию, и в словах саратовца прослеживается мысль, что войны могло не быть, и мы сами заварили.