Сладков вступился за коммерсанта, отказавшегося поддержать СВО
Нельзя, особенно сейчас, делить людей в России на «нейтралов» и героев.
Об этом на канале «Ваши Новости» заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Модератор Вадим Авва сравнил геройски погибшего на СВО одного из лидеров ЕСМ Павла Канищева и его фактически ровесника, предпринимателя из Саратова.
«Саратовским ресторанам предложили скинуться 0,2% от выручки на помощь, на выплаты участникам СВО. Причём, официально, добровольно-принудительно. Вроде, возмущаются, чем закончится, неизвестно. Но надо помогать, б..дь, ребята, заварили кашу, надо разгребать», – говорит молодой человек на видео.
Однако Сладков неожиданно для ведущего вступился за предпринимателя.
«А я согласен с этим ресторатором. Во-первых, мы не знаем, помогает он или нет. Во-вторых, кашу-то мы завязали? Нам же сказали – через неделю всё будет ништяк. И четвёртый год воюем. Если говорить о нём как о представителе бизнеса – у нас русский бизнес, если бы не он – фиг бы мы что вытянули…
Если делать, то давайте всей стране, давайте принимать решение. Почему саратовские власти готовы – давай по два процента скинемся, это что такое? Им нарезали – они сразу на бизнес спускают. Тут частная история.
Но мы за это и воюем, чтобы человек имел свою точку зрения… «Я не буду платить?» Да какой? Его сгнобят, если не будет платить», – сказал военкор.
Авва возразил, что имеет в виду гражданскую позицию, и в словах саратовца прослеживается мысль, что войны могло не быть, и мы сами заварили.
«Я так не считаю. Я считаю, что мы вошли неподготовленными, что у нас была разворована одежда – на тебе штаны от камуфляжа, а куртку ты купишь за углом. Да мы не против, чтобы силой отстаивать, но давайте это делать как положено…
Наш земляк, который погиб, каждый цветок на его могиле праведный, но мы не можем сейчас вступать в такой раздрай, чтобы общество растягивать. У нас задача – соединить общество.
А если мы будем говорить – этот жадина и враг на полуслове, а этот – герой, нельзя так делать. У нас сейчас борьба идёт за «болото» – ленинское выражение. Это люди, которые нейтральные. Нам надо сплачивать общество, и каждый шаг должен быть посвящён движению к этой цели. А если мы будем говорить – этот дуралей и жадина, а этот герой, но покойный, куда мы придём?», – объяснил свою позицию Сладков.
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