Сладков: «Наши всегда берут в плен – но если есть такая возможность»

Логика войны такова, что судьба попавших в плен, как правило, в первую очередь, зависит от ситуации.

Об этом на канале «Ваши Новости» заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы представляете, что такое взять пленного штурмовику? Он прошлёпал 5 км, минуя мины, артобстрелы, снайперский огонь, полёты коптеров, перенося на своих плечах 20 кг, два боекомплекта, питание, воду, средства связи, запасные батарейки, средства защиты.

И он, дошлёпав туда, взял в плен двух человек, причём, в его группе из четырёх человек один тяжело ранен. Какой выбор вы ему оставляете? Своих не нести назад, а вести двух пленных? Отрывать из группы, пока подразделение, которое укрепит позиции, не пришло. Выдернуть бойца и вести его? Тут не в ненависти дело, тут логика войны.

Когда наши могут спасти жизнь, они всегда берут в плен. Все. И спецназ, я знаю спецназ «Ахмат», я встречался с «Аидом», он абсолютно адекватный, никакой не полоумный мясник. Надо иметь разведданные хотя бы на этот период, необходимо иметь доказательства своего участия в штурме, много всего. Пленные – это всегда хорошо, это добыча на войне», – сказал Сладков.