Сладков: Курскую область можно было зачистить от ВСУ гораздо быстрее

Максим Столяров.  
26.01.2025 17:39
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Спецоперация


Если бы был приказ от Верховного главнокомандующего, Курскую область зачистили бы от ВСУ гораздо быстрее.

Об этом на канале «Ваши Новости» заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы был приказ от Верховного главнокомандующего, Курскую область зачистили бы от ВСУ гораздо...

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Из ключевых изменений 2024 г. он назвал три эпизода – сняли министра обороны, сохранили начальника Генштаба и потеряли Суджанский район – «временно, но меня, как гражданина, это не устраивает». Однако военкор подчеркнул, что об этом нельзя судить однозначно.

«Мы не можем определить суть действий в Суджанском районе. Может быть, сейчас это фабрика смерти для ВСУ, она нам играет большую роль. Я бываю в Курской области, там действительно в промышленных масштабах уничтожается техника, солдаты и офицеры украинской армии. Печально, когда мы говорим о родственниках, но отрадно, когда мы говорим о враге.

Поэтому нельзя сказать, что это негативно или позитивно. Всё на этапах. Сегодня мы действуем, уничтожаем. Если бы верховный дал приказ, зачистили бы эту Курскую область гораздо быстрее. Там есть проблемы, связанные с ускорением продвижения. Это пусть военные комментируют, но проблемы есть. Но, видимо, они планируемые», – предположил Сладков.

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