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Если бы был приказ от Верховного главнокомандующего, Курскую область зачистили бы от ВСУ гораздо быстрее.

Об этом на канале «Ваши Новости» заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Из ключевых изменений 2024 г. он назвал три эпизода – сняли министра обороны, сохранили начальника Генштаба и потеряли Суджанский район – «временно, но меня, как гражданина, это не устраивает». Однако военкор подчеркнул, что об этом нельзя судить однозначно.