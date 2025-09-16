Скоро все панические разговоры сконцентрируются на Днепропетровской области – Арестович
Темпы наступления в Днепропетровской области стремительно нарастают
Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины и фигурант российского списка экстремистов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Он отметил, что объявленная эвакуация 18 населенных пунктов Днепропетровщины показывает глубину фронта.
«Это примерно оперативно-тактический уровень – под сотню километров по ширине, и это неприятно в перспективе. Кроме того, надо понимать, что протыкая Донецкую область и заходя на территорию Днепропетровска, российские войска резко меняют характер своего оперативного напряжения. Потому что Донецкая область – это почти сплошная агломерация. Один населённый пункт переходит в другой: шахты, терриконы, разрушенные заводы и так далее. И брать это очень-очень сложно», – обратил внимание гость эфира.
При этом он заметил, что Днепропетровская область преимущественно равнинная, и там темпы наступления могут быть совершенно иными.
«Неприятность может быть в том, что политическое значение Днепропетровской области при определённых условиях может нарастать такими темпами, что мы с вами обсуждать не будем успевать, особенно если сложатся благоприятные условия для введения бронетехники в прорывы или зоны провала фронта. До этого ещё далеко, но не так далеко, чтобы об этом не начинать всерьёз рассуждать, как о перспективе», – подчеркнул Арестович.
