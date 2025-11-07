Скоро в бой погонят ТЦК: на Украине заканчиваются люди

Максим Столяров.  
07.11.2025 22:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 351
 
Из-за катастрофической нехватки людей украинскому командованию скоро придётся бросать на боевые позиции ТЦК и полицаев.

Об этом в эфире видеоблога российского медиатехнолога Семена Уралова заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У них валится фронт, у них титанические проблемы с комплектацией. Я много за последние месяцы уделил внимания оценке, сколько их там на ЛБС, сколько их там всего, сколько у них дезертировавших, и ситуация у них очень плохая. У них отрицательный баланс ежемесячный идет.

И я полагаю, что весной это должно как-то сказаться, какой-то должен быть экзистенциальный кризис украинского фронта.

Количество ловящих, полицейских, ТЦКшников, привлеченных бандитов – с ними достигнут паритет. То есть дальше нужно уже этих отправлять. То есть, чтобы ловить ещё больше, нужно больше этих, а их нет уже свободных.

Уже вот так пылесосом вымели всё, что было в рамках внутри каждого города, там, внутри каждого муниципалитета. Дальше просто нет резерва даже для людоловов уже. Не хватает людей, которые могли бы работать в ТЦК», – сказал Павлив.

Он подчеркнул, что массово депортировать ранее сбежавших на Запад украинских мужчин также не получается.

«Украина уже заключила закрытое соглашение с Интерполом и отдельно с МВД стран Европы, и сейчас упрощают процедуры депортации, а также о нулевом режиме толерантности к любой преступности украинской. То есть, за минимальные правонарушения будут пытаться депортировать.

Но пока у них не получается, даже в Прибалтике не получается наладить этот поток. А выехало мужчин мобилизационного возраста намного больше, чем оговаривается. Я думаю, что от полутора до двух миллионов мужчин призывного возраста выехало», – добавил эксперт.

