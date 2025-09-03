Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Политика Байдена сблизила Пекин и Москву, поэтому Вашингтону нужно срочно переходить от обороны к принципу сдерживания.

Об этом на канале «Fox News» заявил министр обороны США Пит Хегсет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«К сожалению, слабость прошлой администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное проявление отсутствия американского лидерства и силы, и вы видели это по всему миру. И это проявилось в том, что мы видели по телевизору вчера вечером [военный парад в Китае]. Именно поэтому Трамп поручил нам в Минобороны подготовиться к восстановлению наших вооружённых сил, чтобы восстановить воинский дух и возобновить сдерживание, а не потому, что мы стремимся к конфликту», – валял дурака Хегсет.

Ведущие уточнили, каковы сроки воплощения озвученной Трампом идеи вернуть министерству обороны старое название «министерство войны».