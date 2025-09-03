«Скоро станем министерством войны, чтобы наносить смертельные удары врагам» – глава Пентагона взбешён Парадом в Пекине

Политика Байдена сблизила Пекин и Москву, поэтому Вашингтону нужно срочно переходить от обороны к принципу сдерживания.

Об этом на канале «Fox News» заявил министр обороны США Пит Хегсет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, слабость прошлой администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное проявление отсутствия американского лидерства и силы, и вы видели это по всему миру. И это проявилось в том, что мы видели по телевизору вчера вечером [военный парад в Китае].

Именно поэтому Трамп поручил нам в Минобороны подготовиться к восстановлению наших вооружённых сил, чтобы восстановить воинский дух и возобновить сдерживание, а не потому, что мы стремимся к конфликту», – валял дурака Хегсет.

Ведущие уточнили, каковы сроки воплощения озвученной Трампом идеи вернуть министерству обороны старое название «министерство войны».

«Я сказал, что подожду. В конечном счёте, это решение президента. Но я скажу вот что. Мы выиграли Первую мировую войну и Вторую мировую войну не с министерством обороны, а с министерством войны. Как сказал президент, мы не только обороняемся, мы наступаем, мы возрождаем в министерстве воинский дух.

Нам нужны воины – люди, которые знают, как нанести смертельный удар врагу. Нам не нужны бесконечные непредвиденные обстоятельства и просто оборона. Мы считаем, что слова, названия и титулы имеют значение, поэтому мы работаем над этим с Белым домом и президентом. Подождите, возможно, у нас скоро появятся новые вывески», – пообещал глава Пентагона.

