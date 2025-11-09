«Скоро придут русские» – Бортник призывает жителей Славянска и Краматорска бежать вглубь укро-диктатуры

После падения Красноармейска ареной боевых действия станут Славянск и Краматорск.

Об этом на своём канале заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Покровске важно избежать ситуации Бахмута-2. Важно понимать, что потеря территории, конечно, крайне болезненная, но потеря армии – смертельна. Поэтому сохранить боеспособную армию намного важнее, нежели даже потерять какие-то определенные территории.

Но украинские военные полны пока что серьезного оптимизма. Но такого оптимистического настроения нет в гражданских и полу-гражданских властях», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что российская армия может дойти до Славянска и Краматорска в течение года.

«Поговорим о Донецкой областной военной администрации, которая на этой неделе приняла решение, что поезда больше не будут ходить в Славянск и Краматорск. Это последняя крупная часть Донецкой области, находящаяся под контролем Украины.

Теперь поезда туда ходить не будут. Россия охотится за локомотивами. Теперь они будут ходить только до Харьковской области, а дальше в Славянск и Краматорск будут ехать автобусы.

Призываю всех подумать об эвакуации из этих регионов, кто может уехать. Потому что они станут ареной активных боевых действий уже в ближайший год», – вещал укро-эксперт.

