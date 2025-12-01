Скоро может прозвучать хриплое: «Я устал, я ухожу», – укро-эксперт

Анатолий Лапин.  
01.12.2025 12:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 852
 
Дзен, Политика, Украина


В результате коррупционных скандалов позиции диктатора Зеленского ослабли, его конкуренты уже «на низком старте» в предвкушении отставки. Однако на Украине нет альтернативной политической силы, способной вывести самостийную державу из кризиса.

Об этом в эфире видеоблога украинского политолога Руслана Бортника заявил его коллега Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Обратили внимание, что у нас некто из потенциальных соискателей булавы, – я думаю, они уже на низком старте, поскольку очень скоро может прозвучать «я устал, я ухожу».

Но у всех этих соискателей нет даже и намека на то, на что страна будет жить, как перезагрузить экономику. Понятно, что государство – как и семья. Начиная каждый новый месяц, надо думать о том, как ты будет жить, где ты возьмешь хлеб насущный, чем оплатишь необходимые платежи.

А у нас на сегодняшний момент фактор войны, который требует порядка 40 млрд. долларов в год. Но реально у нас доходы государства не покрывают расходы на его содержание», – заявил Золотарев.

