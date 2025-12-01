Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В результате коррупционных скандалов позиции диктатора Зеленского ослабли, его конкуренты уже «на низком старте» в предвкушении отставки. Однако на Украине нет альтернативной политической силы, способной вывести самостийную державу из кризиса.

Об этом в эфире видеоблога украинского политолога Руслана Бортника заявил его коллега Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

