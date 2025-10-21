Скандально известного мясными штурмами генерала ВСУ вернули на должность
Бригадный генерал Александр Тарнавский, который в начале лета ушел с должности командира оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк» и командира 9-го армейского корпуса, возвращается на должность главы корпуса.
Об этом, ссылаясь на свои источники в ВСУ, сообщает антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По официальной информации, Тарнавского уволили по состоянию здоровья, а на деле – после того, как ВС РФ зашли в Днепропетровскую область, где и продолжают развивать наступление, занимая новые населенные пункты.
«Тарнавский наиболее известен как командующий ОСУВ «Таврия» во времена тяжелого и, к сожалению, неудачного наступления Сил обороны на Мелитопольском направлении летом 2023-го. Тогда украинская армия, атакуя на заблаговременно анонсированном направлении со слабой разведкой и планированием, потратила на прорыв первой линии вражеской обороны в районе Работино долгих три месяца. А через год Работино вернулось под контроль врага», – пишет «УП».
Более детально о «достижениях» Тарнавского поведал украинский военный журналист, волонтер ВСУ и оголтелый русофоб Богдан Мирошников.
«И снова он? Снова! Чувак, который в 2022 году положил немало людей под Бродом Давыдовым и Архангельским на Херсонщине. Чувак, непосредственно командовавший провальным контрнаступлением на Мелитополь в 2023 году. В ДШВ выжившим после тех страшных событий он наверняка до сих пор снится в ночных кошмарах. Да и многим другим тоже.
Любимые его методы – штурмовать утраченные позиции, бессодержательно и массированно. Чтобы отчитаться на гору, что «контроль восстановлен». А сколько при этом будет разрушено здоровья и жизней штурмующих – его не интересует. Чувак, проваливший оборону Авдеевки в качестве командующего ОТГ «Донецк». Затем его уволили, чтобы позже поставить командующим 9-го корпуса. Затем он ушел в связи со здоровьем. И теперь он снова стал командующим 9-м корпусом. После стольких про…ов… Ну я уже не знаю», – возмущается Мирошиков.
