Скандал вокруг воровства Зе-банды усиливает ощущение безнадёги в рядах ВСУ

Скандалы вокруг воровства правящей украинской верхушки демотивируют как ВСУ на передовой, так и обеспечивающих армию в тылу.

Об этом на канале «Редакция» заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень резко падает мотивация населения идти на фронт. Если у вас коррупция, если деньги, которые с таким трудом выцарапываются на продолжение военных действий, кто-то присваивает себе, а я должен идти на фронт? Такие мысли возникают сразу.

Очень плохая ситуация на Украине с мобилизацией вообще. И вдруг резко ухудшается в связи с действиями Трампа. Дальше внутриполитический кризис во время глобальных вооружённых действий, это резко ухудшает управляемость ситуацией, порождает неуверенность в умах самих чиновников», – сказал Ширяев.

«И одновременно это демотивирует союзников европейских. Последний оплот, который ещё пока готов давать деньги. Америка уже не очень хочет давать деньги, на европейцев воздействует очень серьезно. И возникает в том лагере уже разброд и шатания.

Одновременно происходят такие события на фронте, которые усугубляют ситуацию. Я имею в виду наступление российской армии уже не на одном участке, как это было в начале этого года. С момента ликвидации Курского плацдарма ВСУ, ситуация для украинской армии все ухудшалось, но последний прямо месяц особенно ярко», – добавил он.

