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Признанный нежелательным в РФ немецкий иновещательный официоз Deutsche Welle сообщает, что парламент Германии принял жесткую резолюцию оппозиционного правого блока ХДС/ХСС о радикальном усилении миграционного законодательства.

После острых прений документ, состоящий из пяти пунктов, получил поддержку большинства депутатов.

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Среди предложенных мер — постоянный контроль на границах, возможность отказа в предоставлении убежища еще на границе, а также задержание иностранцев, получивших приказ покинуть страну.

За резолюцию проголосовали 348 депутатов, 345 были против, еще 10 воздержались. Преимущество в три голоса консерваторам дала поддержка со стороны крайне правой «Альтернативы для Германии».

После весьма экспрессивных дебатов с руганью, были объявлены результаты голосования. Лидер ХДС Мерц начал оправдываться за то, что пади успеха проекта привлек на свою сторону «АдГ». А вот представитель последней Бернд Бауман объявил о начале в Германии новой эпохи, во главе которой будет стоять его партия.

«И вы, господин Мерц, еще можете следовать за нами. Если у вас хватит сил», – добавил он.

Против документа выступили представители правящей коалиции – Социал-демократической партии Германии и партии «Союз-90/Зеленые», а также Левой партии ди Линке. Популистская партия «Союз Сары Вагенкнехт» объявила, что воздерживается от голосования.

Перед голосованием канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал депутатов не поддерживать предложенные оппозицией меры.

«Впервые в немецком Бундестаге большинством голосов было принято предложение, которое также поддержало “Альтернатива для Германии”. Это плохой знак. Для парламента. А также для нашей страны. Мне нужно некоторое время, чтобы осмыслить то, что мы сегодня пережили вместе. Этот день, безусловно, некоторые назовут историческими», – написал Шольц в соцсети уже после голосования.

Отмечается,что принятая резолюция не является обязательной для выполнения федеральным правительством и государственными органами, однако это важный сигнал о происходящих переменах на политическом поле страны.

Впервые АдГ вышла из парламентской изоляции и сблокировалась с одной из системных партий по важному вопросу. Некоторые даже увидели в голосовании прообраз будушей правящей коалиции в ФРГ.

Согласно последнему опросу Insa, 66% немцев поддерживают инициативу главы ХДС Фридриха Мерца, в том числе и 56% сторонников СДПГ Олафа Шольца.

При этом как ХДС/ХСС, так и СДПГ потеряли поддержку в опросах в последние дни, тогда как «Альтернатива для Германии» получила дополнительные четыре процентных пункта. За нее готовы проголосовать 23% голосов, а за ХДС/ХСС 29 %. Партию канцера Шольца поддерживает 15 % немцев.