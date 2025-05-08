Скандал в центре Москвы: Магазин одежды плюнул в Парад Победы

Резонансный скандал разразился после того, как магазин одежды «Монохром», расположенный в самом центре Москвы, выразил публичное недовольство тем, что ему приходится работать с обеда в дни репетиций парада на День Победы.

«Потому что, что? Правильно – парад. Потому что, что? Правильно – всем плевать на бизнес чужой. Ноу», – написали на сайте магазина.

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«Монохром» заработал 419 миллионов рублей в 2024 году, его прибыль выросла на 302%.

Выяснилось, что из-за утерянной в праздники выгоды убивается жена владельца компании и ее креативный директор Алиса Боха.

Подписчики канала «Монохрома» в свою очередь возмутились неуважением бизнесменов к святому для России дню. Боха принялась хамить в ответ.

Когда ее «творчество» получило резонанс, магазин отредактировал пост и закрыл комментарии. Позже владелец «Монохрома» Николай Богданович разместил на сайте свои извинения. А канал его жены сменил имя, удалил все посты и выложил фото красного знамени над Рейхстагом.

Однако его супруга уже привлекла к себе внимание. Ей припомнили, что 24 февраля 2024 года магазин размещал в интернете «голубя мира», а сама Боха в одном из интервью, рыдая, рассказывала, что закрыла магазины в тот день. Тогда она об утерянной прибыли не думала.

«Monochrome, вы перешли черту. Вы противопоставили день памяти — дню продаж и сделали это с насмешкой. Личная прибыль для вас важнее общей истории, боли, подвига. Monochrome, вы потеряли лицо. И, похоже, все остальное. После того, что произошло сегодня у вас больше ничего не осталось — ни уважения, ни репутации, ни будущего», – написал в своем тгк телеведущий Владимир Соловьев.

«В «цивилизованном мире» уже их магазины бы сожгли, но мы не такие и надеюсь, что просто люди накажут их рублем. 419 млн чистой прибыли за год могут исчезнуть. Надеюсь, что их швейная закроется. Есть масса брендов с адекватными владельцами», – поддержал коллегу журналист RT Константин Придыбайло.

«Бизнес в России всё еще играет в игру «сделаю вид, что я не тут». И в этом не только проблема позиции, но и непонимание в 2025 году как работает информационное поле и насколько ядерной и восприимчивой стала аудитория по всему миру», – считает пиар-консультант Анастасия Семенова.