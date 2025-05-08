Скандал в центре Москвы: Магазин одежды плюнул в Парад Победы
Резонансный скандал разразился после того, как магазин одежды «Монохром», расположенный в самом центре Москвы, выразил публичное недовольство тем, что ему приходится работать с обеда в дни репетиций парада на День Победы.
«Потому что, что? Правильно – парад. Потому что, что? Правильно – всем плевать на бизнес чужой. Ноу», – написали на сайте магазина.
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«Монохром» заработал 419 миллионов рублей в 2024 году, его прибыль выросла на 302%.
Выяснилось, что из-за утерянной в праздники выгоды убивается жена владельца компании и ее креативный директор Алиса Боха.
Подписчики канала «Монохрома» в свою очередь возмутились неуважением бизнесменов к святому для России дню. Боха принялась хамить в ответ.
Когда ее «творчество» получило резонанс, магазин отредактировал пост и закрыл комментарии. Позже владелец «Монохрома» Николай Богданович разместил на сайте свои извинения. А канал его жены сменил имя, удалил все посты и выложил фото красного знамени над Рейхстагом.
Однако его супруга уже привлекла к себе внимание. Ей припомнили, что 24 февраля 2024 года магазин размещал в интернете «голубя мира», а сама Боха в одном из интервью, рыдая, рассказывала, что закрыла магазины в тот день. Тогда она об утерянной прибыли не думала.
«Monochrome, вы перешли черту. Вы противопоставили день памяти — дню продаж и сделали это с насмешкой. Личная прибыль для вас важнее общей истории, боли, подвига. Monochrome, вы потеряли лицо. И, похоже, все остальное. После того, что произошло сегодня у вас больше ничего не осталось — ни уважения, ни репутации, ни будущего», – написал в своем тгк телеведущий Владимир Соловьев.
«В «цивилизованном мире» уже их магазины бы сожгли, но мы не такие и надеюсь, что просто люди накажут их рублем. 419 млн чистой прибыли за год могут исчезнуть. Надеюсь, что их швейная закроется. Есть масса брендов с адекватными владельцами», – поддержал коллегу журналист RT Константин Придыбайло.
«Бизнес в России всё еще играет в игру «сделаю вид, что я не тут». И в этом не только проблема позиции, но и непонимание в 2025 году как работает информационное поле и насколько ядерной и восприимчивой стала аудитория по всему миру», – считает пиар-консультант Анастасия Семенова.
«Люди, писавшие этот пост не осознают, что в Москву летят БПЛА, и все ограничения – это плата за безопасность. И ради этой безопасности можно потерпеть отсутствие мобильного интернета, об этом даже смешно говорить. Они сидят на вершине пирамиды потребления, и, забравшись в финансовом смысле высоко, не замечают того, что происходит вокруг. Из слов этой женщины очень ясно – она не видела Суджу, ей плевать на жителей Курской области, она никогда не читала о сожженных деревнях, о детях, уходивших в партизаны, о виселицах, о сожженных в концлагерях.
Это же не разовая ошибка, это – мировоззрение, и не только ее, но и ее клиентов. Эти люди, воткнувшиеся мягким местом в острие финансовой пирамиды, не видят никого, кроме самих себя, и все, что случается в мире, по их разумению, происходит только для того, чтобы причинять им досадные неудобства. Это – мертвые люди, тупиковая ветвь развития человечества. И надо благодарить нашего солдата за то, что он развернул нас хотя бы на время от прямого пути в этот бездушный эгоцентричный ад», – пишет журналист Марина Ахмедова.
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