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Как на Карлушины именины Англичанка в московском посольстве устроила прием для российских либералов, до сих пор не покинувших нашу страну, но сильно прикрутивших коптящий фитилек своей деструктивной деятельности…

В ходе приема по случаю дня рождения английского короля, на балконе посольства был замечен некто Степан Вишневский – художник, галерист, коллекционер, адепт девиантного искусства. Вишневский вышел на балкон не для того, чтобы подышать московским воздухом, а чтобы яростно зигануть, что и было зафиксировано на камеры смартфонов.

Прадед зигующего Стёпы, Феликс Вишневский, – коллекционер и основатель Музея Тропинина, однако в симпатиях к нацистам не замечен. Зато Степа выступает организатором весьма вонючих скандалов и провокационных заявлений, буквально упиваясь шумихой вокруг собственной персоны.

Не очень понятно, что, кроме ветра в голове, толкнуло Степана зиговать на балконе британского посольства в Москве накануне 86-й годовщины нападения гитлеровской Германии с союзниками на СССР, но выходка креативного идиота не осталась незамеченной, получила оценку и наверняка выльется в оргвыводы со стороны правоохранительных органов.

Собравшиеся активисты вышли привлечь внимание общественности и помешать приему либерды в посольстве, напоминая, что Лондон сегодня – главный «крышеватель» киевского режима, включая планирование террористических операций.

В общем, если зашкварному рауту в британском посольстве и нужен был некий символический жест, то он состоялся.

Отреагировал и МИД России в лице спикера Марии Захаровой, резко осудившей выходку ополоумевшего галериста.

Англичанам следует почаще проводить подобные рауты, чтобы российское общество и правоохранители имели поименный список действующих и «спящих» иноагентов.