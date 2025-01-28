«Сёла пусты»: генофонду Украины понадобятся столетия, чтобы восстановиться
Из-за опустошения украинских сёл тотальной бусификацией, у Украины не будет ресурса для послевоенного восстановления.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как считаете, еще можно спасти генофонд Украины? Ведь основная рождаемость была в деревнях, но мужчин оттуда бусифицировали. Деревни теперь вообще прекратят существование или как?», – спросил ведущий.
«Деревни всегда были основным источником человеческого ресурса. Это знал, например, Муссолини. В свое время, в 30-е годы, Муссолини даже разработал целую программу переселения людей из города в село.
Он создавал там даже искусственные села. Говорил о том, что итальянцы для того, чтобы стать империей, должны увеличить рождаемость в три раза. В городах это невозможно, это возможно только в селах», – рассказал Бондаренко.
«А у нас действительно села уничтожаются. У нас действительно есть села, в которых не осталось мужчин. Нанесен серьезнейший удар генофонду, серьезный демографический кризис на Украине, это я понимаю.
Мы переживаем приблизительно те процессы, которые Парагвай пережил в XIX веке, тогда фактически процесс депопуляции был ужаснейшим в ходе Парагвайских войн.
И вот прошло уже 150 лет с того времени, до сих пор еще генофонд не восстановлен. Боюсь, что и Украину ждет подобного рода очень медленное восстановление генофонда», – подытожил политолог.
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