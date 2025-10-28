Ситуацию с контрабандой в Литву сигарет на воздушных шарах раздувают до масштабов НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Закрытие Литвой границы «до дальнейшего уведомления» из-за «гибридной атаки» в виде метеозондов с контрабандой, которые якобы летят с белорусской территории – это «болезненные меры», как против режима Лукашенко, так и против Белоруссии в целом.

Ситуацию польскому каналу «Talking with TVP World» прокомментировала депутат литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны принять меры, которые будут болезненны для режима Лукашенко и для Белоруссии в целом, как реакция на эти действия. Поэтому на этой неделе были закрыты два оставшихся пограничных пункта, но это не сработало. Поэтому было принято решение о более жёстких мерах, а именно – о полном закрытии границы на неопределённый срок», – вещала Чмилите-Нильсен.

Ведущий предположил, что нужна не только реакция Литвы, но и НАТО в целом.

«Конечно, это в интересах Литвы. Нужно говорить с союзниками, чтобы они поняли, что это не просто контрабанда сигарет. Как мы знаем, НАТО – оборонительный союз, который действует по единогласному решению. Мы должны одинаково оценивать угрозы и договариваться о том, как их классифицировать. Я верю, нам удастся объяснить, что к этому нужно относиться серьёзно. Возможно, это новый тип угрозы и дестабилизации. Объяснить, что действия России и Путина – это не только война на Украине, но и другие враждебные действия. И режим Лукашенко как продолжение режима Путина продолжает сеять хаос», – ответила литовка.

Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков назвал данную ситуацию «похожей» на провокацию против Минска и Москвы.