Ситуация в Покровске критическая, враг сильнее нас – депутат Рады

Для ВСУ на Покровском направлении сложилась критическая ситуация – несмотря на бравые заявления военного и политического командования, срезать выступ под Добропольем не удалось и Россия имеет более сильные позиции, чем Украина.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил депутат Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

